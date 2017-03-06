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سياسة

تقرير: ترمب يصدر قرارا جديدا بشأن الهجرة يستبعد العراق

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
6/3/2017

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سوف يحذف العراق من قائمة دول يستهدفها حظر سفر أمريكي جديد.

ومن المنتظر أن يوقع ترمب الأمر  التنفيذي اليوم بعد تصدي القضاء لمحاولته الأولى في هذا الصدد التي أثارت بلبلة.

وأضاف المسؤول الكبير بالبيت الأبيض في تصريحات حصرية لـ "رويترز" أن الأمر التنفيذي الجديد سيبقي على حظر سفر مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. والدول الست هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وذكر أن العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير كانون الثاني لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في سبيل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهته، أعرب العراق عن ارتياحه العميق لقرار ترمب باستبعاده من قائمة الدول التي شملها حظر السفر.

وتعرض الأمر السابق إلى نكستين قضائيتين؛ ففي الثالث من فبراير/شباط الماضي علّق قاض فدرالي في سياتل تنفيذه، وفي التاسع من الشهر نفسه أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.

وأدى هذا المرسوم إلى فوضى عارمة في المطارات وأثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

يذكر أن ترمب يدافع بشدة عن سياسة حظر الدخول، قائلا "إنها مطلوبة لحماية الأمريكيين من الإرهابيين الذين يستطيعون الدخول إلى الولايات المتحدة من إحدى الدول ذات الأغلبية المسلمة التي وردت أسماؤها في الأمر التنفيذي أو من خلال برنامج اللاجئين".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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