المخابرات المصرية تكلف شركتين بتجميل صورتها في واشنطن

استعانت المخابرات المصرية بشركتين من أكبر شركات تشكيل اللوبي والعلاقات العامة في أمريكا لتجميل صورة النظام أمام الإدارة الأمريكية.

وأبرم الجهاز الاستخباراتي المصري عقدين بقيمة مليون و800 ألف دولار سنويا مع الشركتين.

وكشفت تقارير إخبارية نقلا عن وزارة العدل الأمريكية أن المخابرات المصرية كلفت شركتي العلاقات العامة في العاصمة واشنطن للتأثير علي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتجميل صورة النظام المصري، وتدعيم ما وصفته بالشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

وكشفت دورية " انتليجينس أونلاين" المتخصصة في شؤون أجهزة الاستخبارات أن بيانات العقود التي وقعتها المخابرات العامة المصرية مع شركتي " ويبر شاندويك " و" كاسيدي آند أسوشييتس" نشرت علي موقع وزارة العدل الأمريكية علي شبكة الانترنت منذ نهاية يناير الماضي.

ووفقا للبيانات المنشورة علي موقع وزارة الخزانة الأمريكية فإن هذه الشركات سوف تساعد في تحديد العناصر الداخلية المحتملة في واشنطن والتي تؤيد أجندة الجهاز، وتحسين صورة الجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساعدة في إدارة الأزمات والمساهمة أيضا في تنظيم زيارات لكبار العاملين في الجهاز لواشنطن.

وتفيد البيانات أن شركة " ويبر شاندويك "، وهي شركة متخصصة في تحسين العلامة التجارية، ستحصل شهريا علي 100 ألف دولار إضافة الي المصاريف بعقد سنوي بقيمة مليون و200 ألف دولار.

وتحصل شركة " كاسيدي آند أسوشييتس" علي مبلغ 600 ألف دولار سنويا، تدفع على أقساط ربع سنوية من جهاز المخابرات العامة المصري.

وذكر موقع بازفيد نيوز الإخباري علي شبكة الانترنت الاثنين أن الحكومات الأجنبية تلجأ في الغالب لتحسين صورتها بين صناع القرار في الولايات المتحدة لبناء علاقات تجارية أو تدعيم الشراكات العسكرية مع واشنطن، إلا أنه من النادر أن يأخذ جهاز استخبارات أجنبي علي عاتقه القيام بتشكيل لوبي للضغط، خصوصا جهاز بمثل تلك السمعة السيئة التي تحظي بها المخابرات المصرية.

وذكر الموقع إن مراقبي حقوق الانسان الدوليين يتهمون أجهزة الاستخبارات المصرية بممارسة التعذيب وعمليات الاحتجاز غير الشرعي لمن يعتبرونهم أعداء لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن الحكومة المصرية لديها تعاقد منذ سنوات مع شركة " جلوفر بارك " للعلاقات العامة في نيويورك بقيمة مليوني دولار سنويا، موضحا أن لجوء المخابرات العامة المصرية لتكليف شركتين أمريكيتين في واشنطن بخلاف تلك الشركة ربما يعكس المنافسة بين وزارة الخارجية المصرية من ناحية، وأجهزة الاستخبارات المصرية من ناحية أخرى، حيث تري الأخيرة أن وزارة الخارجية بجهازها البيروقراطي غير قادرة علي تسويق مصر وبيعها للمستثمرين الأجانب والحكومات.

ونقل الموقع عن تيموثي قلدس الباحث السياسي بمعهد سياسات الشرق الأوسط قوله إنه من المثير أن نرى شركات الضغط تركز علي تحسين سمعة جهاز المخابرات العامة المصري لا صورة مصر ككل.

وأوضح قلدس: " أجد من المثير أيضا ان هناك عددا كبيرا من المؤسسات التي تعمل علي تحسين صورتها الشخصية، فمساعدات الطعام التي تقدم للمصريين المحتاجين يتم توزيعها باسم الجيش أو وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات العامة وليس باسم الدولة المصرية، وبالتالي فإن وجود مدخل لدي كل جهاز من هذه الأجهزة عند الإدارة الأمريكية سوف يساعدها في مواجهة الأجهزة الأخرى المنافسة."