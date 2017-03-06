الأمم المتحدة: المصريات والسوريات أكثر نساء العرب قهرا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن دراسات أجرتها المنظمة الدولية أظهرت أن المصريات والسوريات أكثر من يتعرضن للقهرمن العرب

جاء ذلك في كلمة لـ "أنطونيو غوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة ألقتها نيابة عنه هناء الصراف، الموظفة الدولية، خلال احتفالية لمناسبة يوم المرأة العالمي، أقيمت الاثنين في مقر الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت "الاسكوا"، حملت عنوان "قبل أن تحتفلوا بها.. أعطوها حقوقها".

وتابع غوتيريس أن "أكثر نساء العرب اللاتي يتعرضن للقهر بحسب دراسات للمنظّمة، هن المصريات والسوريات، فالسيدة المصرية تصادفها صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية التي ما زالت تصر على تحديد أدوار معيّنة للنساء في المجتمع المصري".

ولفت إلى أن "نسبة الفتيات المتعلمات في مصر لم تتجاوز 45% في عام 2016″، وأكد غوتيريس أن "الوضع ليس أفضل بالنسبة للمرأة السورية التي تعاني القهر الجنسي والاغتصاب والقتل، لا سيّما في ريف سوريا حيث تتحكم قوة تنظيم الدولة والمنظمات الإرهابية الأخرى".

وأشار إلى أنه "بالرغم من التقدّم الذي أحرزته المرأة في السنوات الأخيرة، غير أنها لم تنل كافة هذه الحقوق، لا سيّما مع انتشار تنظيم الدولة، الذي ينكل بالمرأة ويبيعها في سوق النخاسة، ويستغلها في أمور جنسية وحتى إرهابية."

من جانبها، لفتت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ"الأسكوا"، ريما خلف، إلى أن "المرأة الفلسطينية هي التي تدفع منذ عام 1948 الثمن، لتنضم إليها نساء من دول عربية تستباح حياتهن اليوم".

ولفتت خلف في كلمتها إلى أنه "في الدول المنكوبة بالنزاعات مثل اليمن والعراق وسوريا تعاني المرأة من الظلم وللأسف فإن وضع المرأة العربية في بعض الدول يتراجع على عكس كل الآمال التي حلمنا بها لتحسينه".

شارك في الاحتفالية حشد من السياسيين والفنانين، بينهم وزير شؤون المرأة في لبنان جان أوغاسبيان، والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

واليوم العالمي للمرأة" يوافق الثامن من مارس/آذار من كل عام، وفيه يحتفل العالم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة.