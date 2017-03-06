أولاند يحذر من فوز ماري لوبن في الانتخابات الفرنسية

حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الاثنين من أن "التهديد" المتمثل بفوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية وارد.

وأكد أولاند في مقابلة أجرتها معه ست صحف أوربية بينها "لوموند" الفرنسية أن "التهديد قائم" بفوز لوبن في الانتخابات، إلا أنه تعهد بالقيام بكل ما هو باستطاعته لمنع حدوث ذلك.

وأضاف الرئيس الاشتراكي أن "اليمين المتطرف لم يحرز نتائج عالية إلى هذا الحد (في الاستطلاعات) منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن فرنسا لن تستسلم" لهذا التيار.

وأوضح بأن فرنسا "تعي بأن الانتخابات في 23 أبريل / نيسان و7 مايو / أيار لن تحدد مصير بلدنا فحسب، بل مستقبل المشروع الأوربي برمته".

وقال في تلميح إلى نظيره الأمريكي دونالد ترمب "هذا هو هدف جميع الشعبويين، أينما كانوا.. الخروج من أوربا والانغلاق عن العالم وتصور مستقبل محاط بحواجز من كل الأنواع وحدود تحميها أبراج مراقبة".

وأكد أولاند أن "الواجب الأخير" المترتب عليه قبل الخروج من قصر الإليزيه هو "بذل كل ما بوسعي حتى لا تقتنع فرنسا بمثل هذا المشروع، وحتى لا تتحمل مثل هذه المسؤولية الفادحة".

وقرر أولاند الذي حارب معدلات البطالة العالية خلال سنواته الخمس في الحكم وواجه تدني نسبة المؤيدين له في استطلاعات الرأي، عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة.

وترجح استطلاعات رأي تصدر زعيمة الجبهة الوطنية لوبن في الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية في 23 أبريل / نيسان، إلا أنها تستبعد فوزها في الدورة الثانية في السابع من أيار/مايو وأن تكون نتيجة الانتخابات لمصلحة الوسطي ايمانويل ماكرون المشجع لقطاع الأعمال أو المحافظ فرنسوا فيون.

وقد حذر محللون من صعوبة التنبؤ بنتائج الانتخابات وسط الاضطرابات التي تعاني منها حملة فيون إثر ضلوعه في فضيحة وظائف وهمية يشتبه بأن زوجته استفادت منها.

وكانت لوبن تعهدت بالتخلي عن اليورو كعملة لفرنسا في حال انتخبت وبطرح استفتاء بشأن عضوية بلادها في الاتحاد الأوربي.