نتنياهو: إيران تسعى لموطئ قدم دائم في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تسعى لتأسيس موطئ قدم عسكري لها في سوريا.

وأضاف سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم الخميس المقبل، للتعبير عن معارضتنا لذلك.

وأوضح خلال تصريحات علنية لمجلس وزرائه الأحد "في إطار عمل (اتفاق مستقبلي للسلام) أو دونه تحاول إيران التأسيس لوجودها بشكل دائم في سوريا إما من خلال الوجود العسكري على الأرض أو الوجود البحري وأيضا من خلال محاولة تدريجية لفتح جبهة ضدنا في مرتفعات الجولان".

وتابع "سأعبر للرئيس بوتين عن اعتراض إسرائيل الشديد على هذا الاحتمال".

وتعتبر روسيا وهي حليف للأسد أيضا الطرف الذي يمسك بميزان القوة في سبيل التوصل لاتفاق بشأن مستقبل سوريا.

وفي جنيف اختتمت يوم الجمعة أول محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة منذ عام دون تحقيق انفراجة.

وأشار زعماء إسرائيليون إلى نفوذ طهران المتزايد باطراد في المنطقة خلال الصراع السوري الدائر منذ ست سنوات سواء من خلال الحرس الثوري الإيراني أو جماعات مسلحة شيعية تساندها خاصة جماعة حزب الله اللبنانية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إن الجمهورية الإسلامية ربما تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا في المستقبل.

وفي العام الماضي قال أفي ديختر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالبرلمان الإسرائيلي إن إيران حاولت عدة مرات في الماضي نقل قوات إلى داخل مرتفعات الجولان السورية المجاورة لأراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال ديختر إنه تم التصدي لتلك المحاولات دون إعطاء تفاصيل.

وقال نتنياهو من قبل إن إسرائيل نفذت عشرات الضربات لمنع تهريب أسلحة إلى حزب الله عبر سوريا.

وقبل عامين اتفقت إسرائيل وروسيا على تنسيق الإجراءات العسكرية فوق سوريا لتجنب وقوع تبادل عرضي لإطلاق نار بينهما.

وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء "أتمنى أن نتمكن من الوصول لتفاهمات بعينها لتقليل احتمال الاحتكاك بين قواتنا وقواتهم مثلما نفعل بنجاح حتى الآن" مشيرا للقوات الروسية.