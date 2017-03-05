كندا تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة مسألة ارتفاع عدد طالبي اللجوء

أعلنت الحكومة الكندية عزمها التعاون مع نظيرتها الأميركية لمعالجة قضية ارتفاع عدد اللاجئين الذين يعبرون من الولايات المتحدة لكندا.

وقال وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل خلال زيارة إلى بلدة إيميرسون في مقاطعة مانيتوبا (وسط) والتي اضطرت في الأسابيع الأخيرة للتعامل مع مسألة تدفق عشرات المهاجرين الفارين من الولايات المتحدة الذين يطلبون اللجوء في كندا، أنه وصل إلى هذه البلدة الصغيرة ليعاين على أرض الواقع الوضع ويشكر السكان على استضافتهم هؤلاء المهاجرين.

وكانت السلطات الكندية أعلنت الخميس الماضي أن عدد المهاجرين الذين تقدموا بطلبات للجوء في كندا بعد عبورهم من الولايات المتحدة ارتفع منذ بداية العام.

وقالت وكالة خدمات الحدود الكندية إن نحو أربعة آلاف شخص تقدموا بطلبات في الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 21 فبراير/ شباط مقارنة بنحو 2500 شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويشمل هذا العدد القادمين عبر الحدود بطريقة غير شرعية والقادمين من الولايات المتحدة من المعابر الحدودية.