قوات النظام تصعد غاراتها في عدة مدن بسوريا

شن طيران النظام السوري أكثر من 30 غارة جوية اليوم (الأحد) على حي القابون في الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، حسب مصادر محلية ومعارضة.

وقالت مصادر محلية في دمشق إن الطيران الحربي لم يفارق أجواء دمشق الأحد حيث شوهدت العديد من الطائرات تقصف مناطق متفرقة من حي القابون الواقع على التخوم الشرقية للمدينة.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة للمعارضة عن تعرض حي القابون لأكثر من 30 غارة جوية منذ صباح اليوم حتى الظهر، إضافة إلى 29 صاروخ فيل والعشرات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات والفوزديكا.

ولفتت المصادر المحلية إلى قيام جيش النظام بحشد عسكري كبير في منطقة مستشفى تشرين العسكري وبساتين برزة وحرستا الغربية استعدادا لاقتحام حي القابون تحت غطاء جوي ومدفعي.

وتنفذ قوات النظام الحكومية السورية منذ أكثر من 10 أيام عملية عسكرية على حي القابون الذي كان يخضع لهدنة بين النظام ومسلحي المعارضة في محاولات للسيطرة عليه وترحيل المسلحين فيه إلى مدينة إدلب.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن ستة مدنيين قتلوا وأصيب 17 -بينهم أطفال ونساء- في ثماني غارات استهدفت أحياء مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي فجر اليوم الأحد.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القصف خلف دمارا كبيرا في الأبنية والممتلكات.

كما استهدفت المقاتلات الروسية الأحياء السكنية في مدينة سراقب وقرى في جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وجاء القصف الروسي بعد ساعات من سقوط طائرة حربية تابعة للنظام.

وكان مراسل الجزيرة قد ذكر أمس (السبت) أن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها الطيران الروسي على الأحياء السكنية في بلدة الدانا التي تسيطر عليها المعارضة بريف إدلب.

من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن الطائرات الروسية شنت غارات جوية بقنابل عنقودية وأخرى فوسفورية على بلدة أم الكراميل في ريف حلب الجنوبي.

وأضاف مراسل الجزيرة أن قصفا آخر للطيران الروسي استهدف الأحياء السكنية في مدن وبلدات عندان وحيان وقبتان الجبل في ريف حلب الغربي، مما أسفر عن أضرار ودمار لحق بالممتلكات.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مقرا للجيش الحر في اعزاز بريف حلب.

وفي ريف دمشق أفاد مراسل الجزيرة بأن عدة مدنيين أصيبوا بجروح -بينهم أطفال ونساء- جراء قصف جوي لطائرات النظام استهدف منازل المدنيين في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية.

وذكر أن قصفا آخر لطائرات النظام طال أيضا أطراف مدينة عربين وزملكا في الغوطة، ما أدى إلى أضرار لحقت بالأبنية وممتلكات الأهالي.

أما في ريف حمص فقد أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة مدنيين بجروح جراء غارات لطائرات النظام على بلدة الغجر.

كما وصل ثمانية جرحى سوريين إلى ولاية كيليس جنوبي تركيا -بينهم ثلاثة عناصر من الجيش السوري الحر- إثر إصابتهم باشتباكات مع تنظيم الدولة في محيط مدينتي إعزاز والباب بريف محافظة حلب شمالي البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

ونقلت الطواقم الطبية المصابين من المعبر الحدودي إلى مستشفى كيليس الحكومي، وذكرت مصادر طبية لوكالة الأناضول أن إصابات بعضهم حرجة.