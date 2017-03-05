شاهد: هكذا ردّت نائبة أوربية على تعليق زميلها المسيء للنساء

اعترضت نائبة إسبانية على تعليقات متحيزة ضد المرأة من نائب بولندي في إحدى جلسات البرلمان الأربعاء الماضي.

وفي الجلسة التي كان موضوعها " دراسة الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في أوربا"، قال النائب البولندي، يانوش كورين : "بطبيعة الحال فإن النساء يجب أن تكون أجورهن أقل من الرجال، لأنهن الأضعف، والأصغر حجما، وأقل ذكاءً ويجب أن يكسبن أقل، هذا كل شيء".

وفي الجلسة ذاتها وقفت النائبة الإسبانية، إرياتكس غارسيا بيريز، للرد عليه قائلة :" وفقا لما تقوله ولنظريتك فإنه لا يحق لي أن أكون عضوا في هذا البرلمان . أنا أعرف أنك غاضب بشدة لأن النساء أصبحن على قدم المساواة مع الرجال. وأنا هنا للدفاع عن نساء أوربا من رجال مثلك".

وأعرب عدد آخر من النواب عن رفضهم لتصريحات السياسي البولندي وقال أحدهم" إن تصريحاته ليست مسيئة للنساء فقط وإنما خيانة لقيم الاتحاد الأوربي بأكمله".

واعتبر آخرون أن "يانوش" خرج على قواعد الاتحاد الأوربي التي تنص على رفض الكراهية والعنصرية والتمييز". ومن المتوقع أن يصدر إجراء عقابي ضد النائب البولندي هذا الأسبوع.

ووفقا لوسائل إعلام أجنبيه فإن السياسي البولندي لديه تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل، وسبق أن علق البرلمان الأوربي حضوره جلساته لخمسة أيام بسبب تصريحات مسيئة للاجئين.