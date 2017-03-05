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سياسة|تركيا

شاهد: تركيا تعثر على طيار سوري حي تحطمت طائرته الحربية

5/3/2017

عثرت السلطات التركية على الطيار السوري الذي تحطمت طائرته الحربية داخل الحدود التركية، وتم نقله إلى مستشفى.

وكانت حركة "أحرار الشام" قد أعلنت تمكنها من إسقاط الطائرة في وقت متأخر يوم السبت. ورغم ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان،  إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان سبب سقوط الطائرة مشكلة فنية أو تم إسقاطها.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت إن الاحوال الجوية كانت سيئة في المنطقة، مشيرا إلى أن سبب التحطم لم يتضح بعد.

وذكر تقرير نقلته وكالة الأناضول أن الطيار تمكن من استخدام مظلته للهبوط على الأرض  بسلام، وعثر عليه خائر القوى بعد بحث استمر تسع ساعات من قبل فرق الأمن التركية ويخضع حاليا للرعاية الطبية بأحد المراكز الصحية المحلية. 

وتردد أن الطائرة من طراز ميغ 21 .

 

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء الألمانية
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