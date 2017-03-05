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سياسة

شاهد: برلماني مكسيكي يتحدى ترمب ويتسلق السياج الحدودي

5/3/2017

تحدى عضو الكونغرس المكسيكي براوليو غيرا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتسلق السياج الفاصل بين بلاده والولايات المتحدة.

ووجه غيرا رسالة من فوق السياج لترمب قائلا "من العبث إنفاق نحو 15 مليار دولار على بناء السياج" الذي يمكن تسلقه واختراقه بسهولة.

وتعهد ترمب مرارا خلال الحملة الانتخابية ببناء سور حدودي ضخم يفصل بين بلاده والمكسيك للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد توليه الرئاسة.

وقال غيرا إنه يؤيد التعاون مع واشنطن من أجل الحد من الهجرة غير النظامية، لكنه يرى أن تعزيز الجدار الحدودي أمر غير ضروري.

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن نيتها فرض ضرائب جديدة على البضائع الواردة من المكسيك لبناء الجدار وترحيل كافة المهاجرين غير النظاميين القادمين من المكسيك بغض النظر عن جنسياتهم.

المصدر : رويترز
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