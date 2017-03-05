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سياسة

شاهد: الآلاف يتظاهرون في لندن دفاعا عن الرعاية الصحية

5/3/2017

خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في لندن أمس (السبت) للمطالبة بمزيد من التمويل لصالح خدمة الصحة الوطنية.

وتعاني الخدمة ضغوطا متزايدة بسبب زيادة عدد كبار السن والميزانية المُقيدة.

وتحدث زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين أمام حشود المحتجين وحثهم على "الدفاع عن خدمة الصحة الوطنية بكل ما لديهم من قوة".

وكان بين المحتجين عاملون في الخدمة.

وتجمع المحتجون في ميدان البرلمان بعد مسيرة في لندن رفعوا خلالها اللافتات.

وتأسست خدمة الصحة الوطنية في العام 1948 وهي مصدر فخر كبير لكثير من البريطانيين الذين بإمكانهم الحصول على خدمة صحية كاملة مجانا.

وأظهر تحليل أجرته بي.بي.سي أن مقترحات الحكومة بشأن إعادة هيكلة الخدمة ستسفر عن تراجع الخدمات في المستشفيات في نحو ثلثي إنجلترا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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