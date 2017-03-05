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سياسة|أمريكا

شاب من أصول مصرية يترشح لمنصب حاكم ولاية ميشيغان

الطبيب والناشط في المجال الصحي عبد الرحمن محمد السيد
الطبيب والناشط في المجال الصحي عبد الرحمن محمد السيد
5/3/2017

أعلن الطبيب والناشط في المجال الصحي، عبد الرحمن محمد السيد، ذو الأصول المصرية، ترشحه للمنافسة على منصب حاكم ولاية ميشيغان.

وفي حال فوزه بالمنصب سيصبح السيد أول حاكم ولاية مسلم في الولايات المتحدة.

وقال السيد (32 عاما) لدى إعلانه ترشحه للمنصب "رشحت نفسي لأنني أؤمن أنني سأصبح الحاكم الأفضل للولاية سواء كنت مسلما أم لا. اعتقاداتي الدينية مهمة جدا بالنسبة لي كما هو الأمر بالنسبة للكثير من الأمريكيين".

وأضاف السيد أنه يولي أهمية كبيرة للقيم الإسلامية، إلا أنه يضع الأولوية في عمله الحكومي لخدمة المواطنين.

وأشار السيد أنه في حال انتخابه حاكما لميشيغان سيصبح ثاني أصغر حاكم لولاية أمريكية، بعد بيل كلينتون الذي أصبح، في العام 1978، أصغر شخص يتولى منصب حاكم ولاية في الولايات المتحدة.

وولد السيد لعائلة مصرية مهاجرة في مقاطعة غرتيوت بميشيغان عام 1985، وتخرج بتقدير عالٍ من كلية الطب في جامعة ميشيغان عام 2007، وحصل على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا والدكتوراة من جامعة أوكسفورد، في مجال الصحة العامة عام 2009، وشغل منصب مدير إدارة دعم الصحة في ديترويت عام 2015.

وتعرف ميشيغان بكونها إحدى الولايات الأمريكية التي تشهد معدلات عالية من الإسلاموفوبيا.

المصدر : الأناضول
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