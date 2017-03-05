أردوغان واصفا قرارا ألمانيا: لا يختلف عن الحقبة النازية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) إن إلغاء ألمانيا لتجمعات سياسية لأتراك مقيمين فيها "لا يختلف عن تصرفات الحقبة النازية".

وألغت السلطات الألمانية تصاريح تجمعين في مدينتين ألمانيتين الأسبوع الماضي كانا من المقرر أن يلقي فيهما مسؤولون أتراك كلمات في إطار حملة حكومية تركية لكسب تأييد الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا لتعديلات تُطرح في استفتاء في أبريل نيسان وتقضي بمنح أردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق.

وقال أردوغان أمام حشد في إسطنبول "يا ألمانيا لا صلة لك من قريب ولا من بعيد بالديمقراطية ويجب أن تعلمي أن التصرفات الحالية لا تختلف عن تصرفات الحقبة النازية. وعندما نقول ذلك ينزعجون.

مبديا دهشته بالقول، "لماذا تنزعجون؟".