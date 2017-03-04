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سياسة

وفاة 110 من المجاعة والإسهال خلال 48 ساعة في الصومال

نحو نصف عدد السكان في الصومال يعانون من انعدام الأمن الغذائي
نحو نصف عدد السكان في الصومال يعانون من انعدام الأمن الغذائي
4/3/2017

قال رئيس الوزراء الصومالي (السبت) إن نحو 110 أشخاص لقوا حتفهم في جنوب الصومال خلال 48 ساعة بسبب المجاعة والإسهال.

وقال مكتب رئيس الوزراء حسن علي خيري في بيان "إنه موقف صعب للرعاة وماشيتهم. بعض الناس عانوا المجاعة والإسهال في آن واحد. وخلال الثماني والأربعين ساعة الماضية توفي 110 أشخاص بسبب المجاعة والإسهال في منطقة باي".

وتعاني مناطق جنوب البلاد حالة شديدة من الجفاف.

وأضاف البيان الذي صدر بعد اجتماع للجنة معنية بأزمة المجاعات: "ستفعل الحكومة الصومالية كل ما في وسعها. وندعو كل الصوماليين حيثما كانوا (لتقديم) المساعدة وإنقاذ الصوماليين الذين يموتون".

وفي العام 2011 مات نحو 260 ألفا بسبب المجاعة في الصومال.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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