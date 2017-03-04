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سياسة

والد الشهيد أبو خضير يهدد باللجوء للجنائية الدولية

الطفل الشهيد محمد أبو خضير
الطفل الشهيد محمد أبو خضير
4/3/2017

هدد والد شهيد فلسطيني أحرقه متطرفون إسرائيليون بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال والد الطفل الشهيد محمد أبو خضير، الذي أحرقه متطرفون إسرائيليون عام 2014, إنه سيتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة سلطات الاحتلال إذا رفضت المحكمة العليا التماسه بإلزام الحكومة الإسرائيلية هدم منازل قاتلي نجله.

ونقلت صحيفة القدس عن أبو خضير قوله إنه قدم الالتماس قبل يومين ضد رئيس الوزراء ووزير الأمن الداخلي والمستشار القانوني للحكومة، يطالب فيه بإلزامهم بهدم منازل الإسرائيليين الثلاثة الذين اختطفوا الطفل أبو  خضير وأحرقوه حيا، على غرار هدم السلطات الإسرائيلية منازل الشهداء الفلسطينيين وعائلاتهم.

يشار إلى أن الطفل أبو خضير من حي "شعفاط" بالقدس المحتلة، وقد تعرض للاختطاف على أيدي مستوطنين متطرفين أثناء توجهه لصلاة الفجر في يوليو/تموز عام 2014، حيث اصطحبه الخاطفون إلى أحراش دير ياسين وقاموا بتعذيبه وحرقه وهو على قيد الحياة.

وأعقب هذه الجريمة موجة احتجاج واسعة في مناطق عديدة بمدينة القدس، وإدانة دولية واسعة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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