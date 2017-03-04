متحدث باسم أوباما ينفي ادعاء ترمب بالتنصت عليه

نفى متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن أوباما أمر بالتنصّت عليه.

وقال كيفين لويس، المتحدث باسم أوباما: "من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول في البيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل".

وأضاف: "في إطار ذلك الإجراء لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أمريكي. أي تلميح آخر هو كاذب بكل بساطة".

وكان ترمب قد اتهم سلفه أوباما بالتنصت على مكالماته خلال حملته الانتخابية في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكنه لم يكشف عن مصدر المعلومات.

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أمر فظيع أن نجد أوباما لديه أجهزة تنصت في ترمب تاور قبل الفوز مباشرة. لم يجد شيئا".

وأعقب ترمب ذلك بثلاث تغريدات أخرى أكد فيها أن أوباما كان يتنصت على مكالماته الهاتفية، لكنه لم يقدم دليلا على تلك الاتهامات.

وقال ترمب في تغريدة أخرى: "كم هو أمر وضيع أن يتنصت الرئيس أوباما على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة. إنه نيكسون/ووترغيت. رجل سيئ (أو مريض!)".

تأتي تلك التغريدات فيما تواجه إدارة ترمب تساؤلات حول اتصالات فريقه مع مسؤولين روسيا خلال الحملة الانتخابية وقبل تنصيب ترمب.