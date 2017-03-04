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سياسة

ماليزيا تطرد سفير كوريا الشمالية

كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية
4/3/2017

 طردت ماليزيا السبت سفير كوريا الشمالية وأعلنته "شخصا غير مرغوب فيه" وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وتأتي الخطوة بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من مقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في مطار كوالالمبور الدولي بغاز أعصاب سام.

وقال مسؤولون أمريكيون ومن كوريا الجنوبية إن عملاء تابعين لنظام كوريا الشمالية قتلوا كيم جونغ نام.

وقال كانغ تشول، سفير كوريا الشمالية إلى ماليزيا، الشهر الماضي إن بلاده "لا يمكن أن تثق" في قيام ماليزيا بالتحقيق واتهمها "بالتواطؤ مع قوى خارجية" في إشارة مستترة إلى كوريا الجنوبية.

وقال وزير الخارجية الماليزي حنيفة حاج أمان في بيان السبت إن بلاده طلبت اعتذارا من السفير على تصريحاته، لكن لم يبد أن شيئا سيصدر عنه قريبا.

وأضاف: "ماليزيا سترد بقوة على أي إهانات تصدر بحقها أو أية محاولة للإساءة لسمعتها." 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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