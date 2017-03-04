قتل جاره لسرقة 10 كيلو سكر بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف غموض مقتل موظف بالمعاش، عثر عليه جثة هامدة داخل غرفة نومه في شقته بقرية أبو الغيط بالقليوبية.

فقد تبين أن وراء ارتكاب الحادث صديق المجنى عليه، قام بقتله لسرقته والاستيلاء على 10 كيلو سكر وأسطوانتي غاز.

وكانت زوجة المجني عليه قد تقدمت ببلاغ يفيد بأنها لدى عودتها للمنزل بعد قضاء بعض احتياجاتها اكتشفت مقتل زوجها (80 عامًا)، بالمعاش، ولم تتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وعثر على جثة المجني عليه مسجيا على سرير غرفة النوم يرتدى ملابسه كاملة، وبه إصابات بالرأس والوجه والجبهة وحول العينين، ووجود سكين عليها آثار دماء بجوار الجثة، كما تبين سلامة جميع منافذ المنزل وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة بعض محتويات الشقة 2 أسطوانة غاز و10 كيلو سكر و2 هاتف محمول.

وقالت أجهزة الأمن المصرية إن عاطلا، مقيم بذات عقار المجني عليه هو من ارتكب الجريمة؛ كشفته كاميرا مراقبة حال بيعه السكر لأحد محال البقالة.

وبمواجهة المتهم بعد ضبطه بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحتها وأقر بأنه كانت تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه ودائم التردد عليه بمسكنه، وقبل ارتكاب الواقعة شاهد المجني عليه يخفي مبالغ مالية أسفل مرتبة السرير فعقد العزم على التخلص منه والاستيلاء على المبالغ المالية، بحسب صحف مصرية.

وتابع المتهم، أنه توجه إلى المنزل وبحوزته سكين وجلس بصحبته وعقب دخوله لغرفته وجلوسه على السرير باغته وضربه بالسكين في رأسه، حتى تأكد من وفاته، وبحث عن المبلغ المالي إلا أنه لم يعثر عليه، فقام بالاستيلاء على المسروقات وتوجه لمسكنه؛ حيث قام بالتصرف في أكياس السكر والأسطوانتين بالبيع، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.