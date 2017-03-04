عشاق السيجار الكوبي يواجهون أزمة

قال خبراء صناعة في المهرجان السنوي للسيجار إن كوبا تواجه صعوبة في الحفاظ على توريد بعض أنواع السيجار الفاخر بسبب ضعف محصول التبغ.

وأدت ظاهرة النينو التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وجفاف غير موسمي إلى إلحاق الضرر بكل المحاصيل الكوبية بما في ذلك مزارع التبغ الحساسة اللازمة لمنتجها الذي تشتهر به والذي يمثل رابع أكبر سلعة تصدير.

وقال خبراء إن كوبا عجزت عن مجاراة توريد أنواع فاخرة معينة نتيجة لسوء المحاصيل. وتجمع الخبراء لحضور مهرجان هابانوس الذي استمر أسبوعا وانتهى يوم الجمعة.

وجاء نقص المعروض في الوقت الذي يزداد فيه الطلب على السيجار الكوبي في الخارج بسبب النمو في الأسواق الناشئة وفي الداخل نتيجة قفزة في السياحة. وارتفعت مبيعات السيجار الكوبي 5% العام الماضي إلى 445 مليون دولار.

وقالت شركة هابانوس الكوبية لصناعة السيجار في مؤتمرها الصحفي السنوي الذي أطلقت به المهرجان إن المبيعات في الداخل زادت بالتوازي مع زيادة بنسبة 13 % في الزائرين لكوبا والتي نجمت عن تخفيف قواعد السفر الأمريكية بشكل أكبر كجزء من تطبيع العلاقات بين البلدين.

ورفعت الولايات المتحدة أيضا القيود على كمية السيجار الكوبي الذي يمكن للمسافرين الأمريكيين العودة بها للبلاد في إطار نفس السياسة مما عزز الطلب.