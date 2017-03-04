شاهد: واقعة إضرام نيران في مختل عقليا تشعل غضب اليمنيين

أقدم أشخاص في اليمن على حرق شخص مختل عقليا بمحافظة إب جنوبي البلاد، ما أثار حالة من الغضب في البلاد.

ورغم مرور يومين على الواقعة، التي حدثت بقرية "السياني، فإن أصداءها لا تزال مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون صوراً ومقطع فيديو للحظة قيام أحد المواطنين بصب مادة البنزين على مواطن آخر يدعى "سلمان" يقال إنه مختل عقلياً ثم أشعل النار فيه.

وأظهر التسجيل المصور شخصا في أحد الأزقة قبل أن يرمي عليه أحد الشبان عبوة بلاستيكية محترقة، تحتوي على مادة البنزين سريع الاشتعال وما لبث أن شبت النيران في جسده ما دفعه للفرار وجسده يحترق وهو يستغيث، بينما كان شبان في المقابل، بمن فيهم من ألقى العبوة والمصوّر، يضحكون على الموقف.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الحروق ألحقت إصابات خطيرة بالضحية حيث اشتعلت النيران في ظهره بالكامل .

ولاقت الجريمة استنكاراً واسعاً وكتب عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين السلطات بإنزال أقصى عقوبة بالمتورطين في الواقعة كون الحادثة تمثل "استهتارا بأرواح البسطاء ومن لا يمتلكون حيلة" على حد قول بعضهم.