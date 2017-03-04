شاهد: قوات حفتر تشن غارات على منطقة راس لانوف النفطية بليبيا

أفاد مراسل الجزيرة في ليبيا أن طائرات حربية يـُعتقد أنها تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قصفت أهدافا في منطقة راس لانوف النفطية.

ووقعت الغارات إثر سيطرة قوات سرايا الدفاع عن بنغازي على مناطق النوفلية، وبن جواد، والسدرة، ورأس لانوف، في الهلال النفطي، عقب اشتباكات مع قوات حفتر.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي (السبت) أنها طلبت رسميا من وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، أن يتولى المسؤولية عن موانئ النفط، وتحديدا مينائي السدرة وراس لانوف.

وقال المصدر إن هدف السرايا ليس السيطرة على موانئ النفط بل الوصول إلى مدينة بنغازي.

ودخلت قوات سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي الجمعة ميناء السدر ومطار راس لانوف بعد هجوم شنته على ما يعرف باسم قوات الجيش الوطني التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر والتي كانت تسيطر على الميناءين منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلن الناطق باسم "قوات حفتر" أحمد المسماري أن "مجاميع المسلحين تقدمت باتجاه السدرة، وأن قواتنا تشتبك معها بين المنطقة السكنية برأس لانوف والسدرة" مضيفا "سلاح الجو التابع لنا يتعامل مع القوات المتقدمة تجاه الهلال النفطي"

وتقاتل سرايا الدفاع عن بنغازي قوات حفتر التي كانت سيطرت في سبتمبر/أيلول على المواقع النفطية الرئيسية الأربعة في شمال شرق البلاد، وهي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.

ومساء الجمعة، أكدت حكومة الوفاق في بيان أن "لا علاقة لها بالتصعيد العسكري الذي وقع في منطقة الهلال النفطي ولم تصدر عنها أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة".

وأعلنت حكومة الوفاق "إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير الذي يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء"، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد في تلك المنطقة أو غيرها".

وتسود ليبيا الفوضى والنزاعات بين مجموعات مسلحة وعشرات القبائل منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

من جانبها قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان (السبت) إنها عقدت اجتماعا طارئا لمراجعة جداول عمليات شحن الخام والإجراءات العاجلة لحماية المنشآت النفطية بعد اشتباكات حول ميناءي السدر ورأس لانوف الرئيسيين.

ولم تذكر تفاصيل أي إجراءات محددة اتخذت أو توضح ما إذا كان هناك أي تغيير في العمليات بالموانئ.