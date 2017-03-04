شاهد : تفكيك قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في لندن

تم العثور على قنبلة يعتقد أنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع بناء شمال العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على القنبلة غير المنفجرة، الخميس، في موقع بناء في منطقة بروندسبوري بارك شمال لندن، حيث تم استدعاء فرق الإطفاء إلى الموقع للتعامل مع الموقف.

وأخلت الشرطة المحلية في شمال العاصمة البريطانية، لندن، مدرسة محلية وحضانة وبعض المنازل، وذلك بعد العثور على القنبلة والتي يعتقد أنها تعود للحرب العالمية الثانية في موقع للبناء.

يشار إلى أن لندن ومناطق بريطانية أخرى تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية "1939 إلى 1945" لغارات مكثفة شنتها الطائرات الألمانية، مما أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى ودمار هائل.