شاهد : ترمب وفيلدرز بالحجاب في أمستردام

نظم فنانون في أمستردام معرض "ناستي ويمن" لجمع أموال للدفاع عن حقوق النساء، ظهر فيه ترمب وفيلدرز وقد ارتديا الحجاب.

ففي معرض فني في أمستردام لجمع أموال لمنظمات مدافعة عن حقوق النساء يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والسياسي الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز في لوحتين وقد ارتديا الحجاب.

وكان فيلدرز الذي يأتي حزبه "الحرية" ثانيا في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الهولندية التي ستجرى في 15 مارس/آذار قد تعهد بحظر القرآن وإغلاق المساجد.

ويأتي المعرض في إطار أنشطة حركة (ناستي ويمن) أو " نساء قبيحات".

ونظمت الحركة 45 معرضا فنيا حول العالم ردا على إطلاق ترمب لهذا الوصف على منافسته في انتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون عندما همهم قائلا "ناستي وومن" أو "امرأة قبيحة" إلا أن تلك الهمهمة التي نقلت عرضا عبر مكبر للصوت أصبحت شعارا لحركات تدافع عن حقوق المرأة.

وقالت إيركو كارافان إحدى منظمي المعرض "لدينا شخص مثل ترمب هنا في هولندا يدعى فيلدرز… أردنا أن تكون حركتنا فنية لنظهر تضامننا مع الجميع."

وعلى غرار المعرض السابق الذي نظمته الحركة في نيويورك، يبيع معرض أمستردام أعمالا فنية أبدعتها نساء وتذهب الإيرادات لمنظمات تساعد النساء على الإجهاض وتنظيم آمن للنسل.