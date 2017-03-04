شاهد: تحطم طائرة حربية سورية قرب حدود تركيا

قالت تركيا السبت إن طائرة حربية من طراز ميغ-23 يرجح أنها تابعة للقوات الجوية السورية تحطمت على الجانب السوري للحدود.

وأكد مصدر بالجيش السوري للتلفزيون الرسمي أن سلاح الجو فقد الاتصال بطائرة حربية كانت في مهمة استطلاع قرب الحدود التركية، وقال إن عملية البحث عن الطيار جارية.

وقالت تركيا إن عملية بحث جارية عن الطيار الذي يحتمل أنه تمكن من القفز وربما هبط على الأراضي التركية.

لكن حاكما تركيا محليا قال لوكالة الأناضول للأنباء إن فريق إنقاذ وصل إلى حطام الطائرة، هو ما يشير إلى أنها سقطت على الجانب التركي من الحدود الطويلة. ولم يكن هناك وجود لأي طيارين وسط الحطام.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم "تحطمت الطائرة وهي من طراز ميغ-23 على الجانب السوري من الحدود ويعتقد أنها تابعة للنظام السوري."

وأضاف "ربما يكون الطيار تمكن من القفز وهبط على أي جانب تجرى عملية بحث وإنقاذ."

وتابع "من غير الواضح سبب تحطم الطائرة. ربما يكون بسبب الأحوال الجوية."

وتقترب عمليات قتالية للكثير من الفصائل المسلحة وقوات الحكومة السورية من الحدود التركية.