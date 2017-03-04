شاهد: الزعيم .. فيلم يجسد حياة أردوغان

صبي يشب في شوارع إسطنبول القاسية.. يبدو جادا ومهذبا.. ويبيع بذور دوار الشمس ويساعد الفقراء ويطلق عليه أصدقاؤه "الزعيم".

هكذا تدور أحداث فيلم جديد بدأ عرضه في دور السينما التركية الجمعة ويتناول حياة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يهيمن على المشهد السياسي في البلاد منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

ونفى الممثل ريها بيه أوغلو الذي يؤدي دور أردوغان في تصريحات للصحفيين أن يكون عرض فيلم "الزعيم" في هذا التوقيت يهدف إلى مساعدة أردوغان في الفوز باستفتاء مقرر في أبريل/نيسان ومن شأنه أن يمنحه سلطات جديدة واسعة.

وأضاف أن العرض الأول للفيلم تزامن مع عيد ميلاد أردوغان الثالث والستين.

ويلعب الممثل دور أردوغان حتى سجنه بسبب مزاعم بأن له نشاطا إسلاميا قبل أن يصعد نجمه ليبلغ أعلى منصب في الدولة التركية.

لكن منتقدي أردوغان يرون في الأمر بذور حالة تشبه "التأليه" وسط اعتقالات جماعية وإقالات شملت القضاء والشرطة والجامعات والإعلام عقب محاولة انقلاب في يوليو/تموز.

وإذا أقرت الإصلاحات التي ستطرح في الاستفتاء فإنها ستغير المشهد السياسي وسيتمكن الرئيس من تعيين الوزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم.

ويقول مؤيدو التعديلات إنها ضرورية في بلد يتعرض أيضا لهجمات من تنظيم الدولة والمسلحين الأكراد.

لكن أحزاب المعارضة تقول إن التغييرات ستزيل الضوابط على نفوذ أردوغان الطاغي بالفعل بعد نحو 15 عاما قضاها في السلطة نتيجة شعبيته الواسعة.

وفيلم "الزعيم " من إنتاج شركة ليست معروفة على نطاق واسع وهي شركة كافكاسور للإنتاج السينمائي.

ولم تتضح ميزانية الفيلم أو مصادر تمويله لكن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أنها تبلغ ثمانية ملايين دولار.

وكان العرض الخاص للفيلم يوم الأحد قد وافق عيد ميلاد أردوغان. ويبدأ أردوغان الفيلم كفتى عمره 11 عاما ويسعى لإثبات نفسه أمام والده ويساعد أهالي حي قاسم باشا بإسطنبول.