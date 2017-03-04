شاهد: إصابة أطفال بأسلحة "كيميائية" في معارك الموصل

قالت الأمم المتحدة (السبت) إن 12 شخصا بينهم نساء وأطفال يعالجون من احتمال تعرضهم لإصابات بأسلحة كيميائية في الموصل.

وتخوض القوات العراقية معارك ضد تنظيم الدولة منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي بهدف استعادة السيطرة على مدينة الموصل.

وعانت أسرة مكونة من أم وأربعة أطفال من مشاكل جلدية وتنفسية ويعالجون في مستشفى أربيل.

وقالت إخلاص مشعل، وهي سيدة عراقية، إن ابنها البالغ من العمر عشر سنوات أصيب في الهجمات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اشتركت مع سلطات صحية محلية وغيرها في تفعيل خطة عاجلة لتوفير علاج آمن للرجال والنساء والأطفال الذين ربما تعرضوا للمادة الكيميائية العالية السمية.

وطالبت ليزا جراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق بإجراء تحقيق.

ومن جانبها أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة الموصل في بيان الجمعة.

وأضافت أن جميع المرضى الاثني عشر يعالجون منذ الأول من مارس آذار الحالي في مستشفيات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى الشرق من الموصل.

وقالت اللجنة إن أربعة ظهرت عليهم "علامات بالغة مصاحبة للتعرض لمادة تسبب طفحا جلديا". وتعرض المرضى للمواد الكيميائية في الجزء الشرقي من الموصل.

كما أوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق سارة الزوقري، للجزيرة أنه يصعب تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية.