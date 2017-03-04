سياسي ألماني يطالب بفرض حظر على سفر المسلمين

طالب الكسندر غاولاند، نائب زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا، بفرض حظر واسع النطاق على سفر المسلمين إلى ألمانيا.

وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية، أعرب غاولاند عن تأييده لفرض "حظر دخول عام بالنسبة للأشخاص القادمين من دول إسلامية أوضاعها السياسية مستقرة".

وأضاف نائب زعيم الحزب اليميني الشعبوي " لا ينبغي أن نسمح بدخول البلاد بالنسبة للمسلمين الذين لا يعنيهم سوى تحقيق تقدم على المستوى الشخصي".

ولم يتضح في المقابلة ما إذا كان غاولاند يعني في حديثه كل القادمين إلى ألمانيا أم أنه كان يقتصر في مقترحه على المهاجرين واللاجئين فقط.

وتابع غاولاند حديثه قائلا "ينبغي أن نسمح بدخول البلاد فقط لهؤلاء المسلمين الذين يتخوفون فعلا على حياتهم، أما المسلمون القادمون مثلا من شمال أفريقيا، فهؤلاء يبدو أنهم لاجئون لأسباب اقتصادية".

كانت أحدث التوقعات الرسمية في ألمانيا أفادت بأن عدد المهاجرين إلى ألمانيا في العام الماضي زاد عن عدد من غادروها بما لا يقل عن 750 ألف شخص، فيما وصل هذا الفارق في عام 2015 إلى 1.1 مليون شخص.