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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يتهم أوباما بالتنصت على مكتبه خلال الانتخابات

ترمب كتب سلسلة تغريدات اتهم فيها أوبامابالتنصت عليه
ترمب كتب سلسلة تغريدات اتهم فيها أوبامابالتنصت عليه
4/3/2017

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلفه باراك أوباما بالتنصت على مكالماته خلال حملته الانتخابية، لكنه لم يكشف عن مصدر المعلومات.

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أمر فظيع أن نجد أوباما لديه أجهزة تنصت في ترمب تاور قبل الفوز مباشرة. لم يجد شيئا".

وفي غضون دقائق، أعقب ذلك ثلاث تغريدات أخرى أكد فيها ترمب بدون الاشارة الى دليل على تلك الاتهامات  أن أوباما يتنصت على مكالماته الهاتفية.

وقال ترمب في تغريدة أخرى "كم هو أمر وضيع أن يتنصت الرئيس أوباما على هواتفي خلال العملية الانتخابية المقدسة. إنه نيكسون/ووترجيت. رجل سيئ (أو مريض!)".

تأتي تلك التغريدات فيما تواجه الإدارة الجديدة مرة أخرى تساؤلات حول اتصالات فريق حملة ترمب بروسيا قبل تنصيبه.

وكان كشف النقاب عن أن المدعي العام جيف سيشنز، وهو واحد من أقرب أنصار ترمب في الكونغرس، التقى مرتين بالسفير الروسي، قد خيم على أول خطاب لترمب أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

ولم يكشف سيشنز على الاطلاق عن تلك اللقاءات، خلال جلسات استماع لمجلس الشيوخ، على الرغم من تساؤلات مباشرة له حول الموضوع.

واستخدم الرئيس خطب مسهبة وعنيفة في تغريداته على موقع تويتر مدافعا عن  سيشنز، قائلا إن أحد الاجتماعات، تم الترتيب لها من قبل برنامج تعليمي، تديره وزارة الخارجية.

وكان ترمب قد اتهم معارضيه السياسيين الجمعة، بالنفاق ودعا إلى التحقيق مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر لعلاقته مع روسيا، على خلفية الهجوم الذي يتعرض له المدعي العام بسبب عدم الكشف عن اتصالاته مع السفير الروسي.

ونشر ترمب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لشومر وهو يتناول حلوى الدونات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترمب: "يجب أن نبدأ بإجراء تحقيق فوري في علاقة السيناتور شومر مع روسيا وبوتين. .. إنه نفاق تام".

وفي تغريدة أخرى نشر ترمب صورة لزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي، على طاولة كبيرة تضم كبار المسؤولين الروس، ودعا إلى التحقيق معها أيضا.

وكان شومر وبيلوسي قد تزعما الخميس، دعوات المعارضة الديموقراطية في الكونغرس لاستقالة سيشنز، الذي لم يكشف خلال جلسات استماع في يناير/كانون ثان الماضي للمصادقة على  تعيينه، عن لقاءاته مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك في عام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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