الاحتلال يعتقل 420 فلسطينيا في شهر

اعتقلت قوات الاحتلال 420 شخصا بينهم 70 طفلا و22 امرأة وفتاة خلال اقتحام المناطق الفلسطينية ومداهمة المنازل وتفتيشها الشهر الماضي.

وأفاد (مركز أسرى فلسطين للدراسات) في تقرير شهري بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (معا) السبت، أنه تم رصد 12 حالة اعتقال من قطاع غزة بينهم 5 صيادين، وحالتي اعتقال على معبر بيت حانون واعتقال 5 آخرين ادعت إنهم حاولوا التسلل للأراضي المحتلة، فيما اعتقلت صحفيا من الخليل وحولته إلى الاعتقال الإداري.

وحسب الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر "واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال 88 قرارا إداريا، منهم 23 قرارا لأسرى جدد للمرة الأولى، و65 قرارا بتجديد فترات الاعتقال لأسرى إداريين لمدد جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 32 قرارا إداريا".

وأوضح الأشقر بأن "الشهر الماضي شهد عمليتي طعن في سجني النقب ونفحة، رداً على استفزازات الاحتلال للأسرى والإجراءات القمعية بحقهم".

ووصف نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير سابق له تضمن إحصائيات حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، العامين 2015 و2016 بأنهما "الأسوأ على الأسرى منذ سنوات".

وأكد النادي أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال العام الماضي بلغ 7 آلاف بينهم 70 أسيرة وأكثر من 400 طفل.

وقال النادي الفلسطيني إن عدد الاعتقالات منذ عام 1967 وحتى أبريل/نيسان 2016 وصل إلى نحو مليون معتقل، بينهم أكثر من 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

وأفاد التقرير إلى أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين والأسرى تعرضوا للتعذيب والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي.