الأردن ينفذ حكم الإعدام في 15 متهما

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية السبت إنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 15 مدانا بينهم عشرة مدانين بارتكاب "جرائم إرهابية".

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 "إرهابيا ومجرما" أردنيا.

وأضاف أن من بين هؤلاء العشرة رجل مدان في هجوم العام الماضي على مكتب تابع لدائرة المخابرات العامة أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن، وخمسة أدينوا بعد أن داهمت قوات الأمن مخبأ "للمتشددين" في مدينة إربد في نفس العام مما أسفر عن مقتل سبعة من "المتشددين " وشرطي، فيما أدين الباقون في وقائع منفصلة تعود إلى عام 2003.. والخمسة الآخرون الذين أعدموا مدانون بجرائم اغتصاب واعتداء.

وأوضح المومني انه "تم تنفيذ أحكام الإعدام في سجن سواقة (جنوب عمّان) بحضور نائب عام عمّان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهما ومن نص على حضورهم قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وكانت آخر مرة نفذ فيها الأردن عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 ديسمبر/كانون الأول 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب، وكانت هذه أولى عمليات الإعدام منذ 2006.

وكان الأردن أعاد عقوبة الإعدام شنقا عام 2014 بعد تعليقها في الفترة من عام 2006 حتى عام 2014.