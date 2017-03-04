أردوغان: الصحفي الألماني المحتجز عميل

رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على انتقادات ألمانيا لاعتقال تركيا لصحفي ألماني من أصل تركي بالقول إن الصحفي "عميل ألماني".

وأضاف أردوغان أن الصحفي "دينيز يوجيل" عضو في جماعة كردية مسلحة متشددة.

وتابع، خلال مراسم توزيع جوائز في إسطنبول الجمعة "ليس هذا بسبب اعتقال مراسل لصحيفة دي فيلت … هذا لأن هذا الشخص اختبأ في سفارة ألمانيا كعضو في حزب العمال الكردستاني وكعميل ألماني لمدة شهر. عندما طلبنا منهم تسليمه ليحاكم رفضوا."

وقال أردوغان إنه قال للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "نحن نطلب إرهابييكم وتقولون إن القضاء محايد ومستقل. نحن نثق في قضائنا المحايد والمستقل. سلموه ليتسنى محاكمته."

وتابع قائلا "في البداية لم يسلموه لكن لاحقا وبطريقة ما فعلوا. قام القضاء بما هو ضروري واعتقله."

في المقابل، قال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن وصف يوجيل الذي يحمل جنسية ألمانية تركية مزدوجة بأنه "عميل" أمر "سخيف".