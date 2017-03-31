عمومية مجلس الدولة تحتشد لرفض مشروع رؤساء الهيئات القضائية

دعا المستشار سمير البهي، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إلى اجتماع (السبت) بمقر نادى قضاة المجلس لمواجهة أزمة مشروع "رؤساء الهيئات القضائية".

ويعقد مجلس إدارة "نادي قضاة مجلس الدولة" الاجتماع بحضور مجالس إدارات نوادي "المجلس" بالأقاليم، لمناقشة أزمة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وبحث سبل التعامل معها والتصعيد ضد مجلس النواب المصري حتى يتراجع عن إقرار تلك التعديلات.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من مجالس إدارات أندية الأقاليم مسؤولي فروع النادي بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والشرقية ودمياط والمنصورة والمنيا، للإعلان الرسمي عن رفض تلك التعديلات التي تهدر استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وسينظم النادي مؤتمرا بعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة المقرر عقدها الاثنين المقبل، سيتم خلاله الإعلان عن نتائج ما توصلت إليه اجتماعات مجلس الإدارة، وما تضمنته تلك الاجتماعات من مناقشات، حيث وجهت دعوات للقضاة على مستوى الجمهورية والنواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان وأساتذة الحقوق والقانون للتأكيد على إصرار قضاة مجلس الدولة على حماية مبدأ الأقدمية المطلقة لضمان استقلال القضاء.

وبحسب قضاة، فإن هذا المشروع ينتهك استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفقا لمواد الدستور المنظمة لها، ويخضع القضاة لسطوة الأمن والسلطة التنفيذية وهو ما يهدر الثقة العامة الواجبة في استقلال القضاء.

وهاجم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، المقترح الذي وافق عليه مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشددا على مخالفته للدستور معتبرًا التدخل في شؤون القضاء والعدالة جريمة.

وأضاف، مكي في تصريحات سابقة لـلجزيرة مباشر "إذا تم إقرار تلك التعديلات فهذا يعنى أن الدولة ترتد للخلف".

جدير بالذكر أن بعضًا من (رؤساء أندية القضاء العادي) طرحوا الانتهاء سريعًا من مشروع القانون الكامل للسلطة القضائية الذي يعكف نادي قضاة مصر على إعداده منذ قرابة 5 أشهر، وتقديمه إلى مجلس الوزراء، لإحالته إلى مجلس النواب في أسرع وقت، ليكون في مقابل المشروع المرفوض قضائيا والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف عضو اللجنة التشريعية.