شاهد: قصف وحشي للنظام على دمشق ومقتل امرأة وأطفالها في قصف للتحالف بالرقة

أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن نحو 35 مدنيا أصيبوا بحالات اختناق بقصف لقوات النظام بصواريخ تحمل غازا ساما على حي القابون شمال شرق العاصمة دمشق.

وقالت المصادر إن المصابين نقلوا لمستشفى ميداني للعلاج.

وفي السياق أفاد ناشطون بأن أحياء دمشق الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة شهدت سقوط قتلى وحالات اختناق بالتزامن مع معارك عنيفة تشهدها المنطقة بين كتائب المعارضة والنظام.

وأفاد ناشطون باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام على جبهة بساتين حي برزة وشارع الحافظ ومحيط حي جوبر شرق العاصمة.

في تطور آخر أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل سبعة مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة آخرين في قصف مدفعي وآخر جوي لقوات النظام السوري على الأحياء السكنية في زملكا ومديرا وحرستا ودوما في غوطة دمشق الشرقية.

وأدى القصف إلى تدمير عدد من البيوت وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات.

وبينما كان مسعفو الدفاع المدني يحاولون انتشال المصابين من تحت الأنقاض، تجددت الغارات الجوية مستهدفةً الأماكن ذاتها.

من جهة أخرى أفاد مسؤول في الدفاع المدني بمحافظة إدلب شمالي غربي البلاد بقصف طائرات النظام مركزا لتوزيع الخبز في قرية "دير الشرقي" التابعة لبلدة معرة النعمان، مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال، وجرح 35 آخرين.

أما وكالة سمارت فقالت إن طائرات النظام قصفت بلدة الطيبة (شرق درعا)، مما أسفر عن مقتل مدنيين -بينهم امرأة وإصابة رجل وسيدة بجراح متوسطة.

وفي ريف الرقة الغربي قالت مصادر للجزيرة إن امرأة وأطفالها الأربعة قتلوا وجرح آخرون في وقت متأخر مساء الخميس، جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على منزلهم في بلدة المنصورة التي يسيطر عليها "تنظيم الدولة الإسلامية".

كما استهدف القصف قرية الصفصافة في محيط مدينة الطبقة، ومواقع أخرى على الطريق بين الطبقة والرقة، ما تسبب في دمار بالمحلات التجارية والآلات الزراعية والمباني السكنية.

وفي ريف حلب الشرقي، قالت وكالة أعماق التابعة لـ"تنظيم الدولة" إن التنظيم فجر سيارة وسط تجمع لقوات النظام السوري في قرية المعمورة، شرقي بلدة دير حافر، وقتل عددا منهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في ريف حماة الشمالي للجزيرة إن عشرات المدنيين وأفرادا من الطاقم الطبي أصيبوا بحالات اختناق جراء قصف جوي لطائرات يُعتقد أنها روسية، استهدفت بصواريخ تحمل غازات سامة مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات على الحدود السورية التركية.

وأكد الطبيب محمود عباس من أحد مستشفيات ريف حماة الشمالي أنه تلقى مصابين بأعراض تسمم بمواد كيميائية، وتجري معالجتهم ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مجاورة.

من جهتها، قالت وكالة مسار برس المعارضة إن الطيران الحربي الروسي نفذ غارات بصواريخ تحمل غازات سامة على بلدة الزوار في ريف حماة الشمالي، كما ألقى طيران نظام الأسد المروحي براميل تحوي غاز الكلور السام على بلدتي اللطامنة وكفرزيتا، مما أوقع عشرات حالات الاختناق في صفوف المدنيين.

وأشارت مسار برس إلى أن مقاتلي المعارضة انسحبوا من بلدتي أرزة والشيحة والنقطة خمسين في ريف حماة الشمالي بعد استهداف قوات النظام المنطقة بأكثر من مئتي غارة بالصواريخ الفراغية والغازات السامة ولمدة 48 ساعة.

كما نقلت الوكالة أن قوات المعارضة انسحبت أيضا من بلدتي المغير وبريديج في الريف الغربي من حماة بعد تقدمها ليلة أمس للبلدتين وقتل ما يزيد عن 25 عنصرا من قوات النظام وتدمير دبابة ورشاش ثقيل.