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سياسة

ترمب يستخدم هاتفا جديدا .. لكن ما زال معرضا للقرصنة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
31/3/2017

يخضع هاتف (آيفون ) الجديد العائد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كثيراً ما يستخدم "تويتر" لمزيد من الرقابة الأمنية مقارنة بهاتفه القديم.

لكن الهاتف، لا يزال عرضة للقرصنة بحسب خبراء في مجال الأمن الإلكتروني.

وقال جون ديكسون المدير السابق للأمن الإلكتروني في سلاح الجو الأمريكي ومستشار مجموعة "دينيم" ومقرها تكساس "أستطيع التأكيد أن الروس والصينيين سيحاولون شن هجوم".

وكان ترمب يستخدم حتى وقت قريب جهاز ( أندرويد ) لم يتم الكشف عن مواصفاته، لكن صحافيين قالوا إنه نموذج قديم من سامسونغ غير محمي.

لكن المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض دان سكافينو أكد أن ترمب " يستخدم منذ أسابيع تويتر عبر آي فون جديد".

ويعتقد ديكسون أن خطر قرصنة هاتف الرئيس يعتمد كثيراً على مدى استخدامه.

وقال "إذا كان استخدام الهاتف محدوداً، فالخطر في حده الأدنى ولكن بمجرد البدء في الضغط على أي شيء وتحميل تطبيقات والسماح بالوصول إلى الهاتف.. فهنا تصبح الأمور خطيرة جدا".

وبحسب خبراء قد تتعرض الهواتف المحمولة للقرصنة ما يسمح بالتالي للمهاجم بأن يستخدم المايكروفون كجهاز تنصّت، وبأن يحدد الموقع الجغرافي للهاتف أو حتى أن يتحكم به.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما يستخدم جهاز ( بلاك بيري) ومن ثمّ هاتفاً ذكياً آخر محميّاً مع ميزات محدودة.

وقال نيكولاس ويفر، الباحث في المعهد الدولي لعلوم الحاسوب في كاليفورنيا إن تغيير هاتف ترمب "يخفّض المخاطر الأمنية بشكل كبير، لكنه لا يقضي عليها تماماً". 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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