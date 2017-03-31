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سياسة|كوريا الجنوبية

اعتقال الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية

رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك كون هيه
رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة باك كون هيه
30/3/2017

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الخميس بأنه تم اعتقال رئيسة البلاد السابقة باك كون هيه ونقلها إلى مركز احتجاز جنوب العاصمة سول بعد أن أصدرت محكمة سول أمرا بتوقيفها.

ونقلت يونهاب عن القاضي كانغ بو يونغ قوله "إن هناك حاجة لضرورة القبض عليها لأن هناك سببا محتملا لتوجيه الاتهام لها وخوف من إتلاف الأدلة".

وعزلت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كانون أول/ديسمبر الماضي  باك "65 عاما" أول سيدة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية، من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوي لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونغ والسماح لصديقتها بالتدخل في شؤون الدولة.

وفقدت باك الحصانة، التي كانت تحميها من الملاحقة الجنائية، بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.

وتواجه باك الآن تهمة الرشوة وسوء استخدام السلطة وتسريب أسرار الدولة وذلك وفقا لما ذكرته يونهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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