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سياسة

ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي في الموصل إلى 700 قتيل

أعضاء فرق الرد السريع العراقي يطلقون صاروخا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال معارك الموصل
أعضاء فرق الرد السريع العراقي يطلقون صاروخا ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية خلال معارك الموصل
31/3/2017

قالت مصادر محلية إن عدد القتلى في حي موصل الجديدة في الموصل بلغ نحو 700 قتيل، سقطوا في القصف الجوي الذي تعرض له الحي قبل أكثر من عشرة أيام.

وقال شهود عيان من داخل المدينة إن عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، وإنها تسير بشكل بطيء ولا تتناسب مع حجم الدمار بسبب قلة الإمكانيات المادية لرجال الدفاع المدني.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن تضامن المنظمة الدولية مع الحكومة العراقية في حربها على "تنظيم الدولة".

وأثنى خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" على ما سمّاه بجهود الحكومة في حماية المدنيين.

من ناحيته وصف العبادي من يتحدث عن مقتل مدنيين في الموصل على يد القوات العراقية بأنه "داعشي" ومنخرط في الدعاية لـ "داعش"، بحسب تعبيره.

وجدد اتهامه لـ "تنظيم الدولة" بالمسؤولية عن قتل المدنيين وارتكاب جرائمِ حرب في الموصل.

وتتواصل المعارك في عدد من أحياء مدينة الموصل وتنهال القذائف على بعضها طيلة الأيام الماضية.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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