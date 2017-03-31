إسرائيل تقرّ بناء أول مستوطنة بالضفة الغربية منذ 20 عاما

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 20 عاما.

واتخذ مجلس الوزراء الإسرائيلي بناء المستوطنة الجديدة بالضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.

وجاء التصويت بالإجماع لصالح بناء المستوطنة الجديدة في منطقة (إميك شيلو ) بعد أن أبلغ نتنياهو الصحفيين في وقت سابق "لقد وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة… سنفي بذلك اليوم".. وأعلنت نتيجة التصويت في بيان للحكومة.

وسارع مسؤولون فلسطينيون إلى إدانة هذا الإجراء ، وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إعلان اليوم يثبت أن إسرائيل ملتزمة باسترضاء المستوطنين غير القانونيين أكثر من الالتزام بشروط الاستقرار والسلام العادل.

ولم يصدر رد فعل فوري من الإدارة الأمريكية التي تجري مناقشات مع إسرائيل بشأن تقييد البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

كان نتنياهو وعد بالمستوطنة الجديدة في فبراير / شباط بعد وقت قصير من طرد العشرات من الأسر الإسرائيلية من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية، وأزيلت منازلهم بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها بنيت بطريقة غير قانونية على أرض مملوكة ملكية خاصة.

وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية.

تقول حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان إن هذه المستوطنة الجديدة ستكون الأولى من نوعها التي تُبنى بموافقة الحكومة الإسرائيلية منذ عام 1992.

ومنذ تنصيب ترمب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين قبل أن يدعو البيت الأبيض إلى الحد من النشاط الاستيطاني.

ويعيش نحو 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.