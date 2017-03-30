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سياسة|الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي: وضع الرئيس الأسد يقرره الشعب السوري

وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون
30/3/2017

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الخميس إن وضع الرئيس السوري بشار الأسد سيقرره الشعب السوري.

وأضاف تيلرسون أثناء  زيارة لأنقرة أن هناك مزيدا من المحادثات يتعين إجراؤها بشأن مستقبل سوريا.

وقال تيلرسون أيضا في أنقرة بعد محادثات مع المسؤولين الأتراك إنه لا توجد أي فجوة بين تركيا والولايات المتحدة في تصميمهما على هزيمة تنظيم الدولة.

وكان تيلرسون يرد بذلك على سؤال بشأن الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والتي تعتبرها تركيا حليف الولايات المتحدة قوة معادية.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن محادثاته خلال زيارته لتركيا ركزت على إنشاء مناطق آمنة في سوريا وإنه يجري بحث عدد من الخيارات بشأن تأمين تلك المناطق.

وأضاف أن لدى البلدين هدفا مشتركا هو الحد من قدرة إيران على إيقاع الفوضى في المنطقة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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