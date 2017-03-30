هالي: إزاحة الأسد لم تعد أولوية لنا

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن سياسة الولايات المتحدة في سوريا التي تمزقها الحرب لم تعد تركز على إزاحة الرئيس بشار الأسد.

قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس إن سياسة الولايات المتحدة في سوريا التي تمزقها الحرب لم تعد تركز على إزاحة الرئيس بشار الأسد.

وأبلغت السفيرة نيكي هالي مجموعة صغيرة من الصحفيين "أولويتنا لم تعد الجلوس والتركيز على طرد الأسد… أولويتنا هي كيفية انجاز الأمور ومن نحتاج للعمل معه لإحداث تغيير حقيقي للناس في سوريا."

وأضافت قائلة "لا يمكننا بالضرورة التركيز على الأسد بالطريقة التي فعلتها الإدارة السابقة."

في المقابل أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية الخميس من جنيف أنها لا يمكن أن تقبل بأي دور للرئيس بشار الأسد في أي مرحلة مقبلة.

وقال منذر ماخوس أحد المتحدثين باسم الهيئة للصحفيين في جنيف "لا يمكن أن تقبل المعارضة بأي دور لبشار الأسد في اي مرحلة من المراحل المقبلة وليس هناك أي تغيير في موقفنا".