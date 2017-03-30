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سياسة

فيديو: مشاهد مأساوية لصوماليين يفرون بحثا عن الطعام

30/3/2017

يفر نحو ثلاثة آلاف صومالي يوميا بحثا عن الماء والطعام نتيجة لأسوأ موجة جفاف تضرب البلاد خلال ربع القرن الأخير.

وتعرض الصومال خلال هذه الفترة إلى ثلاث موجات من الجفاف، لكن خبراء يقولون إن موجة الجفاف الحالية هي الأسوأ.

وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال مايكل كيتنغ إن هناك حاجة إلى 864 مليون دولار لدرء خطر المجاعة والأوبئة التي تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أنه تم جمع نحو ثلث هذا المبلغ حتى الآن.

ومن المقرر عقد مؤتمر دولي بشأن الصومال في شهر مايو/ أيار المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

وتسببت المجاعة التي ضربت البلاد منذ ست سنوات في وفاة نحو 260 ألف صومالي.

وقال المركز النرويجي للاجئين إن أكثر من 400 ألف شخص تركوا منازلهم منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي نتيجة للجفاف.

وتشير دراسات إلى أن نحو 6 ملايين صومالي، أي نصف عدد السكان، في حاجة إلى مساعدات عاجلة، ومن بينهم نحو مليون طفل يعانون من سوء التغذية.

المصدر : رويترز
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