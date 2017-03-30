شاهد: الإخوان المسلمون يعتذرون عن بيان مثير للجدل

اعتذر المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمون طلعت فهمي عن بيان أثار ردود فعل غاضبة حمل رسالة للقادة العرب في القمة العربية.

وقال فهمي خلال استضافته الجزيرة مباشر، إنه يعتذر " لأعضاء الإخوان ومحبيهم على البيان الذي حمل عبارات ملتبسة ولغة لم يألفوها من جماعة الإخوان المسلمين".

وكان بيان وجهته جماعة الإخوان المسلمون إلى قادة الدول العربية خلال القمة العربية في البحر الميت بالأردن، قد أثار جدلا واسعا بسبب احتوائه على كلمة "إسرائيل" بدلا من استخدام عبارات مثل "الكيان الصهيوني" التي طالما استخدمتها الجماعة في خطابها الرسمي.

وأضاف فهمي أن موقف الإخوان من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولم يتغير.

وتابع أن "واضعي الرسالة أرادوا الاتفاق على كلمة سواء يوجهونها للقادة العرب.. وتقبلنا النصح".