شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في ذكرى يوم الأرض

أحيا الآلاف في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر الذكرى الـ41 ليوم الأرض.

وتعود ذكرى "يوم الأرض" إلى عام 1976 عندما استشهد ستة من الفلسطينيين في مظاهرات احتجاج على قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة مساحات شاسعة تابعة لمدن دير حنا وعرابة وسخنين في منطقة الجليل. وتراجعت الحكومة عن قرارات المصادرة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مسيرة انطلقت من النصب التذكاري ليوم الأرض في بلدة عرابة التقت مع مسيرة قادمة من بلدة سخنين لتلتحما في مسيرة واحدة في بلدة دير حنا.

وتقدم المسيرة قيادات عربية منهم رئيس لجنة المتابعة العربية محمد بركة ونواب عرب في الكنيست الإسرائيلي.

وشهد قطاع غزة ومدن الضفة الغربية مصادمات مع الجنود الإسرائيليين التي حاولت منع مسيرات الفلسطينيين لإحياء يوم الأرض.