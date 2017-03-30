تركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا

أعلنت تركيا الأربعاء انتهاء حملتها العسكرية في شمال سوريا من دون تحديد ما إذا كانت ستسحب قواتها من البلد المجاور الغارق في الحرب منذ ستة أعوام.

وقال مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إن الهجوم الذي استغرق نصف السنة في سوريا قد "انتهى بنجاح".

من جهته أعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم انتهاء العملية العسكرية لكن من دون أن يستبعد شن حملات عسكرية جديدة داخل سوريا.

وكانت تركيا شنت في آب/اغسطس الفائت عملية "درع الفرات" في شمال سوريا من أجل أن تبعد عن حدودها الجنوبية كلا من تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديموقراطية التي تغلب عليها ميليشيات كردية تعتبرها انقرة "إرهابية".

وفي إطار هذه العملية تمكنت الفصائل السورية التي تدعمها تركيا من طرد مسلحي تنظيم الدولة من مدن عدة بينها جرابلس والراعي ودابق.