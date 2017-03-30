البث الحي
سياسة

تركيا تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
29/3/2017

أعلنت تركيا الأربعاء انتهاء حملتها العسكرية في شمال سوريا من دون تحديد ما إذا كانت ستسحب قواتها من البلد المجاور الغارق في الحرب منذ ستة أعوام.

 

وقال مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إن الهجوم الذي استغرق نصف السنة في سوريا قد "انتهى بنجاح".

من جهته أعلن رئيس الوزراء بن علي يلديريم انتهاء العملية العسكرية لكن من دون أن يستبعد شن حملات عسكرية جديدة داخل سوريا.

وكانت تركيا شنت في آب/اغسطس الفائت عملية "درع الفرات" في شمال سوريا من أجل أن تبعد عن حدودها الجنوبية كلا من تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديموقراطية التي تغلب عليها ميليشيات كردية تعتبرها انقرة "إرهابية".

وفي إطار هذه العملية تمكنت الفصائل السورية التي تدعمها تركيا من طرد مسلحي تنظيم الدولة  من مدن عدة بينها جرابلس والراعي ودابق.    

 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)