القطرية والاتحاد تبتكران حلا لحظر الكمبيوتر على رحلات أمريكا

قررت الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران الإماراتية إعارة بعض ركابهما أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية لاستخدامها على رحلاتهما المتجهة إلى الولايات المتحدة

وتأتي الخطوة لمواجهة حظر جديد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على اصطحاب المسافرين لأجهزتهم على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة.

وفي 25 مارس آذار فرضت السلطات الأمريكية حظرا على اصطحاب المسافرين للأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة انطلاقا من عشرة مطارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وبما فيها قطر والإمارات العربية المتحدة.

وقالت الخطوط القطرية الخميس إنها ستوفر أجهزة الكمبيوتر المحمولة مجانا لمسافري درجة رجال الأعمال على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقرا في بيان إن مسافري درجة رجال الأعمال سيحصلون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة قبل صعودهم على متن الطائرة مباشرة، كما أنهم يستطعيون تسليم أجهزتهم لتخزينها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر إن هذه الخدمة تسمح لشركة الطيران بتوفير إمكانية ممارسة الأعمال كالمعتاد رغم القيود.

وعلى نفس المنوال بعثت الاتحاد للطيران رسائل إلكترونية إلى أعضاء برنامج المسافر الدائم يوم الثلاثاء اطلعت عليها رويترز تعلن فيها أنها ستعيرهم أجهزة كمبيوتر لوحية وستقدم خدمة الإنترنت اللاسلكي غير المحدودة لمسافري درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

كانت شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا قد قالت في وقت سابق إن المسافرين يمكنهم تسليم الأجهزة المحظورة عند البوابة كي يستخدموها لأطول فترة ممكنة.

وتعتبر الاتحاد أولى الناقلات الخليجية الكبرى التي تقول إن مسافريها يمكنهم تسليم الأجهزة قبل الصعود إلى متن الطائرة مباشرة.

ونقلت بلومبرغ عن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك قوله يوم الاثنين إن الشركة تدرس إعارة الأجهزة للمسافرين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

وفُرضت هذه القواعد بعد تقارير بأن جماعات مسلحة تريد تهريب متفجرات داخل أجهزة إلكترونية. وتنص القواعد الجديدة على أن الإلكترونيات الأكبر حجما من الهاتف المحمول يجب تخزينها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش على رحلات الركاب المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وحذر خبراء بالقطاع من أن الحظر قد يقلل من معدل إقبال المسافرين على شركات الطيران الخليجية في الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.

وتعتمد شركات الطيران الخليجية على مسافري درجة رجال الأعمال الذين يتوقفون في أماكن مثل دبي والدوحة خلال رحلاتهم الطويلة وينذر الحظر بدفع الركاب إلى السفر على رحلات شركات الطيران التي لا تشملها القيود الجديدة.

وقال الباكر يوم الاثنين إن من السابق لأوانه تحديد ما إن كان هناك أثر على الطلب.

وقالت طيران الإمارات إن معدلات الحجز على الرحلات الأمريكية انخفضت بنسبة 35 بالمئة بعد الحظر الأول على السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي كان مثل حظر الإلكترونيات ينطبق فقط على دول مسلمة.