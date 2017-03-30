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سياسة

الأمم المتحدة: اللاجئون السوريون في المنطقة يتجاوزون خمسة ملايين

أطفال سوريون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن
أطفال سوريون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن
30/3/2017

أظهرت بيانات للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الخميس أن عدد الفارين من الحرب الأهلية السورية إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر تجاوز حاجز الخمسة ملايين.

وأشارت بيانات جمعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة التركية إلى أن إجمالي عدد اللاجئين بلغ الآن خمسة ملايين وثمانية عشر ألفا و168 شخصا في الدول المجاورة لسوريا ودول أخرى في المنطقة.

 وفر سوريون بأعداد كبيرة أيضا إلى أوربا وقدموا 884461 طلب لجوء بين إبريل نيسان 2011 وأكتوبر تشرين الأول 2016. وقدم اللاجئون  نحو ثلثي هذه الطلبات في ألمانيا والسويد.

ويعيش مئات الآلاف أيضا في دول الخليج التي لم توقع معاهدة اللاجئين لعام 1951 مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وبالتالي لم يسجلوا باعتبارهم لاجئين.

وقادت الأمم المتحدة مناشدة لمساعدة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المضيفة لهم هذا العام لكن تم الحصول على ستة في المئة فقط من الأموال التي بلغت 298 مليون دولار من بين إجمالي الأموال المطلوبة التي تقدر بنحو 4  مليارات و600 مليون دولار. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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