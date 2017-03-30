إيفانكا ابنة ترمب ستعمل "بلا أجر" في البيت الأبيض

قالت إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها ستعمل في البيت الأبيض بلا أجر كموظفة استشارية غير رسمية للرئيس.

ويأتي هذا الإعلان من جانب إيفانكا في مسعى لتهدئة مخاوف بشأن تضارب محتمل للمصالح أثيرت حول عملها هناك.

وقالت إيفانكا، في بيان الأربعاء "سمعت بالمخاوف التي لدى البعض فيما يتعلق بعملي كمستشارة للرئيس بصفتي الشخصية مع الالتزام طواعية بجميع قواعد أخلاقيات العمل، سأعمل كموظفة بلا أجر في مكتب البيت الأبيض أخضع لنفس القواعد التي يخضع لها الموظفون الاتحاديون الآخرون".

وأثيرت تساؤلات حول تضارب محتمل للمصالح بعدما أعلن في 20 مارس/آذار أن ابنة الرئيس، وعمرها 35 عاما، أصبحت مستشارة غير رسمية لوالدها وسيخصص مكتب لها في الجناح الغربي بالبيت الأبيض.

وبهذا ستنضم إيفانكا إلى زوجها جاريد كوشنر، الذي يعمل كبيرا لمستشاري الرئيس، ويتواجد بشكل منتظم إلى جوار صهره ترمب.