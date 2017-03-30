البث الحي
سياسة|إسرائيل

إسرائيل تقلص مساهمتها المالية في الأمم المتحدة للمرة الثانية هذا العام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
30/3/2017

أعلنت إسرائيل أنها ستقلل إسهامها المالي في الأمم المتحدة بواقع مليوني دولار أخرى عن التزامها المالي المقلص أصلا هذا العام.

وقالت إسرائيل إن تقليص إسهمامها المالي في الأمم المتحدة يأتي احتجاجا على قرارات اتخذتها ضدها عدد من الهيئات التابعة للمنظمة الدولية.

وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتولى أيضا منصب وزير الخارجية، توجيهات للوزارة بتخفيض المبلغ، وتخصيص هذه الأموال كمساعدات لدول نامية تدعم إسرائيل في المنظمات الدولية.

والتقليص هو الثاني من نوعه هذا العام بعدما قالت إسرائيل في يناير/كانون الثاني إنها ستقلل مساهماتها في المنظمة الدولية بواقع ستة ملايين دولار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الخفض المعلن الأربعاء يعني أن إسرائيل ستقدم للمنظمة 3.7 مليون دولار فقط من التزامها الأصلي لعام 2017 البالغ 11.7 مليون دولار.

وجاء في بيان الوزارة أن القرار اتخذ بسبب "القرارات العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قالت في وقت سابق من مارس/آذار إنها تراجع مشاركتها في المجلس الذي يقع مقره في جنيف، وتسعى لإصلاح جدول أعماله وإنهاء ما أطلق عليه "وسواس إسرائيل".

وورد في البيان "تجيء هذه الخطوة في إطار سعي إسرائيل مع أصدقائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة لإصلاح الانحياز المفرط المناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة وهيئاتها".

وكان الخفض السابق في المساهمات الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي على أراض يرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها.

وامتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في التصويت الذي أجراه المجلس المؤلف من 15 عضوا في 23 ديسمبر/ كانون الأول مما أتاح المجال للموافقة عليه بتأييد 14 صوتا.

ووصفت إسرائيل امتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت بأنه "مخزٍ".

المصدر : الجزبرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)