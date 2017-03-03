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سياسة

نصر الحريري: ننتظر دورا ايجابيا من ترمب في مواجهة إيران

2/3/2017

قالت المعارضة السورية إنها تنتظر دورا ايجابيا للإدارة الأمريكية الجديدة في مواجهة التدخلات الإيرانية.

وأشار رئيس وفد المعارضة السورية إلى "مفاوضات جنيف 4" نصر الحريري إلى أن المعارضة ننتظر دورا ايجابيا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مواجهة الإرهاب والمليشيات الإيرانية التي تنتشر في العديد من دول المنطقة.

وأضاف الحريري أنهم يأملون أيضا من روسيا دعم العملية السياسية وأن تلعب دورا إيجابيا في محاولة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

واستبعد الحريري تحقيق نتائج ملموسة للمفاوضات قريبا، مشيرا إلى أن العملية السياسية ليست أمرا سهلا.

وقال الحريري إن المعارضة لم نجد طرفا يبحث بجد وإخلاص عن السلام في سوريا ويهتم بمصلحة الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته ولا يفكر باختلاق الأعذار للتهرب من الاستحقاقات السياسية والابتعاد عن الحل السياسي.

ووصف الحريري تبادل السيطرة على مدينة تدمر الأثرية بأنه يدعو للسخرية و"يتم استثمار هذه العملية استثمارات سياسية بشكل مكشوف".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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