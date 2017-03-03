شاهد: وزير داخلية يذهب إلى مكتبه بالحصان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لقطات لوزير الداخلية الأمريكي وهو يذهب إلى عمله باستخدام الحصان.

ونشرت الصحف الأمريكية اللقطات للوزير الجديد رايان زينك وهو برفقة عدد من رجال الشرطة الذين رافقوه إلى مقر الوزارة على ظهور الخيل.

وكان في انتظار زينك أحد عازفي الطبول من قبائل الهنود الحمر التي تسكن في ولاية مونتانا والتي كان الوزير يمثلها في الكونغرس قبل تعيينه في المنصب الجديد.

وسيكون زينك، بصفته وزيرا للداخلية، مسؤولا عن التنسيق بين الجهات الاتحادية وقبائل الهنود الحمر، كما سيكون مسؤولا عن المتنزهات والحدائق الوطنية التي يصل عددها إلى 59 حديقة.

وخدم زينك نحو عقدين من الزمن في القوات الخاصة التابعة لمشاة البحرية قبل أن يتقاعد ويتجه إلى الحياة السياسية.