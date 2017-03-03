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سياسة|مصر

شاهد: السيسي ينفجر ضاحكا بعد سؤال عن الربيع العربي

3/3/2017

انخرط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة من الضحك خلال لقائه بمجموعة من الشباب بعدما سأله أحدهم سؤالا عن الربيع العربي.

وكان السيسي يتحدث إلى عدد من الشباب هذا الأسبوع ضمن فعاليات يعرف بالبرنامج الرئاسي للشباب عندما طرح أحد الشباب سؤالا عن رأي السيسي في ثورات الربيع العربي بعد مرور 6 سنوات على انطلاقها، ما دفع السيسي إلى التساؤل عن صاحب السؤال قبل أن ينخرط في نوبة من الضحك.

وقال السيسي ردا على السؤال إن الشعب المصري أراد التغيير عندما قام بثورة يناير 2011.

وأضاف أن التغيير الذي حصل عام 2011 خرج عن السيطرة، ما تسبب في حدوث فراغ ملأته جماعة الإخوان، التي قال إنها كانت القوة الوحيدة الجاهزة في ذلك الوقت، ما أدى إلى صعودها للسلطة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

واتهم السيسي الإخوان بالسعي للاستحواذ على مؤسسات الدولة والانفصال عن الشعب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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