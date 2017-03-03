شاهد: السيسي ينفجر ضاحكا بعد سؤال عن الربيع العربي

انخرط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة من الضحك خلال لقائه بمجموعة من الشباب بعدما سأله أحدهم سؤالا عن الربيع العربي.

وكان السيسي يتحدث إلى عدد من الشباب هذا الأسبوع ضمن فعاليات يعرف بالبرنامج الرئاسي للشباب عندما طرح أحد الشباب سؤالا عن رأي السيسي في ثورات الربيع العربي بعد مرور 6 سنوات على انطلاقها، ما دفع السيسي إلى التساؤل عن صاحب السؤال قبل أن ينخرط في نوبة من الضحك.

وقال السيسي ردا على السؤال إن الشعب المصري أراد التغيير عندما قام بثورة يناير 2011.

وأضاف أن التغيير الذي حصل عام 2011 خرج عن السيطرة، ما تسبب في حدوث فراغ ملأته جماعة الإخوان، التي قال إنها كانت القوة الوحيدة الجاهزة في ذلك الوقت، ما أدى إلى صعودها للسلطة بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

واتهم السيسي الإخوان بالسعي للاستحواذ على مؤسسات الدولة والانفصال عن الشعب.